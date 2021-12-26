Олександра Заріцька та Юрій Мєшков прогулялися романтичними місцями Києва: чуттєва фотосесія
Джерело:JetSetter
Лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька та її партнер з "Танців" Юрій Мєшков знялися у романтичній фотосесії, де гуляли Києвом. Також пара прокоментувала чутки про роман.
Довгий час у мережі ходять чутки про палкий роман між солісткою гурту KAZKA Олександрою Заріцькою та її партнером на "Танцях з зірками" Юрієм Мєшковим. Днями пара знялась у романтичній фотосесії, чим підлила масла у вогонь.
До слова Олександра Заріцька та Юрій Мєшков показали почуття у новому кліпі KAZKA: драматичне відео
Фотосесія Заріцької та Мєшкова
Артисти влаштували зимову прогулянку романтичними локаціями Києва. Вони сходили до кінотеатру та кав'ярні, а також просто ходили вуличками міста.
Олександра Заріцька обрала стильні образи для зйомки: довге пальто, яке одягнула на джемпер та штани, а також спідницю, бордовий топ і трендовий жакет.
Олександра Заріцька та Юрій Мєшков на прогулянці / Фото JetSetter
Що кажуть про їхній "роман"
Пара лаконічно прокоментувала чутки про їхні стосунки. Олександра відповіла, що це питання – "не на часі", а Юрій, що хоче залишити особисте особистим. Заріцька додала, що про все розповість тоді, коли відносини стануть серйозними.
Моя позиція: розповідати про кохану людину тоді, коли все буде серйозно,
– поділилась вона.