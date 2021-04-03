Проєкт "Холостяк" продовжує підкорювати серця українських глядачів. Після емоційного та напруженого тижня перебування у Львові Михайло Заливака попрощався з однією учасницею. Хто не зміг вразити та зацікавити "Холостяка" – дізнавайтеся далі.

5 випуск "Холостяка" відбувся в п'ятницю, 2 квітня. 10 учасниць реаліті-шоу відправилися до Львова, де мали змогу провести незабутні дні разом із Михайлом. Однак, не всім вдалося повністю показати себе та знайти шлях до серця Заливаки.

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Після насиченого тижня у Львові реаліті-шоу "Холостяк" покинула Олександра. Під час парного побачення вона не змогла відкритися Михайлові. Чоловік не побачив у її красномовсті щирості. Дівчина поділилася особистою історією, розповіла про боротьбу з онкологією. Проте вона й надалі боїться сказати те, що не подобається, боїться помилитися у своїх словах та продумує кожне з них.

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9 дівчат, які продовжують будувати стосунки з Михайлом Заливакою, ще на тиждень залишаються у Львові. 6 випуск буде багатим на пристрасні побачення та запеклу боротьбу.