Олександр Ткаченко написав у соцмережах зворушливі слова про свою дружину. Днями ведучий Анатолій Анатоліч чуттєво привітав доньку з днем народження, від чого вона розплакалася.

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Міністр культури привітав дружину. Ткаченко зворушливо зізнався, що завжди, коли йому важко, він згадує, як посміхається його дружина чи мчить по крамничках, і йому стає легше.

За його словами, терапевтичний ефект любові від дружини дає йому можливість долати незгоди та попри все наближати нові горизонти.

Знаю, що, м’яко кажучи, давав тобі чимало приводів бути в іншому настрої, що неймовірно крає серце. Але, кохана, озираючись назад, точно знаю – попереду я бачу тебе усміхненою та неймовірною, яка завжди ставить перед собою та іншими високу планку. І нову висоту ти обов’язково візьмеш,

– зазначив Ткаченко.

Він додав, що разом з сином завжди готовий підтримати кохану.

Міністр культури також поділився світлиною Анни з заручин. "На цьому фото момент, коли я зробив тобі пропозицію. Не знав, яке насичене та різнобарвне життя та випробування на нас чекають попереду", – написав він.



Дружина Олександра Ткаченко / Фото з його інстаграму

До слова, нещодавно голова Миколаївської ОВА Віталій Кім замилував мережу новим відео зі своєю сім’єю. Він показав архівні фото свого сина та зворушливо привітав 6-річного хлопчика з днем народження.