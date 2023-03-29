Зіркова родина у цей день зібралась на кухні свого будинку, аби разом привітати Лоліту з 10-річчям. Раніше Анатоліч довів до сліз відео, як його донька повернулась додому.

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Батьки подарували доньці домашнього улюбленця – сирійського хом'яка, якого дівчинка дуже хотіла.

"І ще одна мрія (ще два місяці тому це була мрія) — зустріти день народження вдома. Так що сьогодні всі бажання здійснені! Улюблена школа, дім, друзі і сирійський хом’як", – підписала відео мама дівчинки.

Тато Анатолій Анатоліч зворушливо привітав дівчинку, сказавши, що буде захищати її все життя. Він сказав ці слова їй у кімнаті, а згодом вирішив поділитися цим відео з підписниками.

Головний подарунок – це твоя родина. Хочу нагадати, що навіть якщо ми сваримося, я все одно завжди допоможу, врятую тебе та захищу... Коли ти виростеш, я хочу, щоб ти пам'ятала, що я завжди на твоїй стороні. І так буде доти, доки я не помру,

– сказав Анатоліч.

Дівчинка після цих слів розплакалася, тож зірковий тато обійняв її. На запитання, чому вона почала плакати, Лоліта відповіла, що від того, що він – хороший тато.

"Це особисте, але я хочу щоб воно зберігалося десь, окрім мого смартфону, щоб Лола у майбутньому змогла перевірити, чи не обманув я її", – підписав він відео.

До слова, майже рік доньки Анатолія Анатоліча жили у Франції, але не забували про війну в Україні. Шоумен розповідав, як 9-річна Лола у школі поконфліктувала з хлопчиком з Росії. Зокрема, на його слова про війну дівчинка відповіла красномовним жестом.