Александр Ткаченко написал в соцсетях трогательные слова о своей жене. На днях ведущий Анатолий Анатолич чувственно поздравил дочь с днем рождения, от чего она расплакалась.

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Министр культуры поздравил жену. Ткаченко трогательно признался, что всегда, когда ему тяжело, он вспоминает, как улыбается его жена мчится ли по лавочкам, и ему становится легче.

По его словам, терапевтический эффект любви от жены дает ему возможность преодолевать несогласия и при всем приближать новые горизонты.

Знаю, что, мягко говоря, давал тебе немало поводов быть в другом настроении, невероятно крающем сердце. Но, любимая, оглядываясь назад, точно знаю – впереди я вижу тебя улыбающейся и невероятной, которая всегда ставит перед собой и другими высокую планку. И новую высоту ты обязательно возьмешь,

– отметил Ткаченко.

Он добавил, что вместе с сыном всегда готов поддержать любимую.

Министр культуры также поделился фотографией Анны из помолвки. "На этом фото момент, когда я сделал тебе предложение, не знал, какая насыщенная и разноцветная жизнь и испытания ждут нас впереди", – написал он.



Жена Александра Ткаченко / Фото с его инстаграммы

К слову, недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким залюбовал сеть новым видео со своей семьей. Он показал архивные фото своего сына и трогательно поздравил 6-летнего мальчика с днем рождения.