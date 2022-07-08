Міністерство культури та інформаційної політики прояснило ситуацію зі списками для російських культурних діячів. Олександр Ткаченко розповів про це на брифінгу.

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Олександр Ткаченко про "чорний список" росіян

У МКІП пояснили, що формуванням "чорного списку" для російських культурних діячів займається Служба безпеки України. Його створять для того, щоб будь-яку друковану продукцію з росії не ввозили на територію країни.

Мінкульт підтримує рішення про заборону ввозу будь-якої друкованої продукції з території росії. Питання стосовно друку російських авторів – питання, яке належить до прав і свобод, гарантованих Конституцією. Тому, це питання має бути врегульовано і унормовано,

– повідомив Ткаченко.

"Складанням "чорних списків" має займатися СБУ і воно має стосуватися всіх сфер культурного життя – щоб не було різночитань і всі дотримувались закону".

Олександр Ткаченко додав, що виступає проти так званих "білих списків" для "хороших росіян": "Всі, хто не під забороною, з ними можна працювати, але не ускладнювати роботу додатковими списками російських культурних діячів, які теоретично можуть продовжувати у нас роботу".

Додамо, раніше розповідали, як проходитиме відбір тих росіян, з якими можна буде працювати. Серед основних вимог – визначена заява, публічна декларація на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України із закликом припинити агресію проти України, а також утримання від будь-яких дій чи кроків, які могли б свідчити про підтримку агресії проти України.

У Міністерстві культури додають, що працюватимуть над тим, аби світова спільнота відмовлялась від співпраці з росіянами.