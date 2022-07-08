Министерство культуры и информационной политики прояснило ситуацию со списками для русских культурных деятелей. Александр Ткаченко рассказал об этом на брифинге.

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Александр Ткаченко о "черном списке" россиян

В МКИПе пояснили, что формированием "черного списка" для российских культурных деятелей занимается Служба безопасности Украины. Его создадут для того, чтобы какую-либо печатную продукцию из России не ввозили на территорию страны.

Минкульт поддерживает решение о запрете ввоза какой-либо печатной продукции с территории России. Вопрос о печати российских авторов – вопрос, относящийся к правам и свободам, гарантированных Конституцией. Поэтому этот вопрос должен быть урегулирован и нормирован,

– сообщил Ткаченко.

"Составлением "черных списков" должно заниматься СБУ и оно должно касаться всех сфер культурной жизни – чтобы не было разночтений и все соблюдали закон".

Александр Ткаченко добавил, что выступает против так называемых "белых списков" для "хороших россиян": "Все, кто не под запретом, с ними можно работать, но не усложнять работу дополнительными списками российских культурных деятелей, которые теоретически могут продолжать у нас работу".

Добавим, что ранее рассказывали, как будет проходить отбор тех россиян, с которыми можно будет работать. Среди основных требований – заявление, публичная декларация в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины с призывом прекратить агрессию против Украины, а также воздержание от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины.

В Министерстве культуры добавляют, что будут работать над тем, чтобы мировое сообщество отказывалось от сотрудничества с россиянами.