Олександр Пономарьов припустив, що після оприлюднення свого ставлення до ЛГБТ-спільноти його накриє хвиля хейту. Тому артист поспішив завити, що він не є гомофобом. Він толерантний до людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, однак проти того, коли про це говорять скрізь і всюди.

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Я вважаю, що це неправильно, неприродно, назвемо це так. Я не засуджую цих людей, більше скажу: я їх поважаю і люблю. Серед моїх друзів і серед тих, з ким я працюю, є багато людей, які мають відношення до цих,

– випалив Пономарьов.

Як батько 13-річного сина Сашка музикант переймається тим, що ЛГБТ-рух показується дітям як нормальний і звичний. Зокрема Олександр Пономарьов відверто засуджує паради.

"Хочете прогулятися з друзями своїми – прогуляйтеся Києвом чи будь-яким містом Європи. Але не треба це називати так, щоб хизуватися цим. Звичайні люди, умовно кажучи, не ходять парадами і не називають це, що ми такий-то парад", – емоційно заявив співак.

Варто додати, що світові знаменитості куди прихильніші до ЛГБТ-спільноти. Нині добігає кінця місяць Прайду: