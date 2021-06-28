35-річна Меган Фокс заявила, що є представницею ЛГБТ-спільноти. Вона вважає себе бісексуалкою понад 20 років. Судячи з цього, ще 15-річною акторка усвідомила, що їй подобаються як чоловіки, так і жінки.

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Літера B у LGBTQIA вже понад два десятиліття,

– промовисто написала Меган Фокс.

Варто пояснити, що абревіатура ЛГБТКІ розшифровується як лесбіянки, геї, бісексуали, трансгендери, квіри та інтерсексуали. Так, зірка "Трансформерів" відносить себе до третьої гендерної ідентичності.

Відвертий допис Меган Фокс довершила новими селфі біля басейну. Зірка позувала в сіро-м'ятному топі на тонких бретелях і з розкішним макіяжем з акцентом на очі. У кадрі знаменитість засвітила манікюр у кольорах веселкового прапору ЛГБТ-спільноти.

Меган Фокс оголосила себе бісексуалкою / Фото з інстаграму акторки

Меган Фокс оголосила себе бісексуалкою / Фото з інстаграму акторки

Додамо, Меган Фокс й раніше відкрито говорила про свою бісексуальність. Зокрема в інтерв'ю чоловічому журналу Esquire, яке вийшло 2009 року.

"Я думаю, що люди народжуються бісексуалами і роблять підсвідомий вибір на основі тиску суспільства", – заявляла акторка.

Навесні минулого року Меган Фокс закрутила роман з репером Колсоном Бейкером, з яким познайомилась на зйомках фільму Midnight in the Switchgrass. Їхня дружба швидко переросла у роман, тому зірка без вагань розлучилась з чоловіком Браяном Остіном після 10 років шлюбу.

Репер й акторка досі разом. Вони часто з'являються на публіці та демонструють пристрасть під прицілом камер. Востаннє їх бачили на премії iHeartRadio Awards.