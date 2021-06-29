Александр Пономарев предположил, что после обнародования своего отношения к ЛГБТ-сообществу его накроет волна хейта. Поэтому артист поспешил заявить, что он не является гомофобом. Он толерантен к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, однако против того, когда об этом говорят везде и всюду.

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Я считаю, что это неправильно, неестественно, назовем это так. Я не осуждаю этих людей, больше скажу: я их уважаю и люблю. Среди моих друзей и среди тех, с кем я работаю, есть много людей, которые имеют отношение к этим,

– выпалил Пономарев.

Как отец 13-летнего сына Саши музыкант озабочен тем, что ЛГБТ-движение показывается детям как нормальное и привычное. В частности Александр Пономарев откровенно осуждает парады.

"Хотите прогуляться с друзьями своими – прогуляйтесь по Киеву или по любому городу Европы. Но не надо это называть так, чтобы кичиться этим. Обычные люди, условно говоря, не ходят парадами и не называют это, что мы такой-то парад", – эмоционально заявил певец.

Стоит добавить, что мировые знаменитости куда более благосклонны к ЛГБТ-сообществу. Сейчас подходит к концу месяц Прайда: