Дві години лежали під дощем, – Положинський показав нове фото з навчань у ЗСУ
Джерело:Олександр Положинський
Український музикант Олександр Положинський перебуває на навчаннях. Він показав фото, яке зробив після двох годин під дощем.
Український музикант Олександр Положинський поділився новим фото. Він розповів, що проходить навчання у складі Збройних Сил.
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Олександр Положинський показав нове фото
Колишній лідер гурту "Тартак" поділився, що пролежав близько двох годин під дощем в тилу. Він задумався про те, як інші військові на передку відбивають окупантів.
Вчора майже весь день в полі, з них години дві пролежали "на позиціях" під дощем. Це ми в тилу, на навчаннях – нам легко. А як там дають ради наші люди на фронті під дощем безперервно? Думаю, це важко – і морально, і фізично. А вони не розкисають – чим викликають щирий захват,
– зізнався Олександр Положинський.
"Спробував зробити позитивне фото – не знаю, чи вдалося. Мені здається, що так, але не певен. Новини, події, отримана інформація породжують безліч різноманітних емоцій – від максимально позитивних до сумних і тривожних. Знаю, що ми переможемо. Давайте тільки зберігати єдність, взаємопідтримку та віру в ЗСУ. І не забуваймо дякувати тим, хто нас підтримує. От я, наприклад, всім вам дякую! Тисну руку. Обіймаю", – додав артист.
Олександр Положинський / Фото з інстаграму зірки
Прихильники музиканта підтримали його в коментарях і подякували за те, що захищає країну:
- "Дякую тобі і всім захисникам";
- "Обіймаємо кожного героя";
- "Нехай вас усіх оберігає Господь! Переможемо! Слава Героям України!";
- "Сашко, бережи себе! Дякую!";
- "І вам щира подяка і захват";
- "А ми дякуємо вам за кожен день, передавайте всім привіт, нашу віру та надію на перемогу, бо дійсно, головне зараз зберігати єдність";
- "Обожнюю вас. Дякую";
- "Дякую воїнам, що боронять нашу землю".