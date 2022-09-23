Украинский музыкант Александр Положинский поделился новым фото. Он рассказал, что проходит обучение в составе Вооруженных сил.
К слову Мемы до сих пор актуальны, – Педан посетил освобожденную Харьковщину и рассказал, как бежали кафиры.
Александр Положинский показал новое фото
Бывший лидер группы "Тартак" поделился, что пролежал около двух часов под дождем в тылу. Он задумался о том, как другие военные на передке отбивают оккупантов.
Вчера почти весь день в поле, из них часа два пролежали "на позициях" под дождем. Это мы в тылу, на учениях – нам просто. А как там справляются наши люди на фронте под дождем непрерывно? Думаю, это тяжело – и морально, и физически. А они не раскисают – чем вызывают искренний восторг,
– признался Александр Положинский.
"Попробовал сделать положительное фото – не знаю, удалось ли. Мне кажется, что да, но не уверен. Новости, события, полученная информация порождают множество разнообразных эмоций – от максимально положительных до грустных и тревожных. Знаю, что мы победим. Давайте только сохранять единство, взаимоподдержку и веру в ВСУ. И не забывайте благодарить тех, кто нас поддерживает. Вот я, например, всех вас спасибо! Жму руку. Обнимаю", – добавил артист.
Александр Положинский / Фото из инстаграма звезды
Поклонники музыканта поддержали его в комментариях и поблагодарили за то, что защищает страну:
- "Спасибо тебе и всем защитникам";
- "Обнимаем каждого героя";
- "Пусть вас всех оберегает Господь! Победим! Слава Героям Украины!";
- "Сашка, береги себя! Спасибо!";
- "И вам искренняя благодарность и восторг";
- "А мы благодарим вас за каждый день, передавайте всем привет, нашу веру и надежду на победу, потому что действительно, главное сейчас сохранять единство";
- "Обожаю вас. Спасибо";
- "Спасибо воинам, что защищают нашу землю".