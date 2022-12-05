Український музикант Олександр Положинський опублікував на особистій сторінці нове фото. Він зробив світлину в спорядженні.

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Нове фото від Сашка Положинського

Олександр Положинський показався на тлі засніженого лісу та у військовому вбранні.

Добре в ЗСУ – всі прикрі інтернет-ср*чі долітають лише відголосками,

– написав виконавець.



Олександр Положинський / Фото з інстаграму артиста

Також артист привітав українців з Міжнародним днем волонтера. Він запропонував послухати його нову пісню, яку Положинський опублікував в телеграм-каналі.

"У мене багато подруг, друзів і просто знайомих, яких сьогодні з повним правом можу привітати з Днем Волонтера і Волонтерки. Як вітання хочу просто подякувати всім вам, дорогі наполегливі та невтомні, за вашу працю, яку спробував описати в пісні, яку можна почути на моєму каналі. На канал можете не підписуватися, а от пісню, будь ласка, слуханіть. Раптом додасть енергії та наснаги – мені б хотілося", – поділився Олександр Положинський.

Додамо, у Міжнародний день волонтера привітанням також поділився Сергій Притула. Він подякував колегам по фонду, українцям вдома та за кордоном.

"Позаяк у волонтерській діяльності зараз залучена ледь не вся країна, то можна сміливо стверджувати, що це день всіх українців. Всі зараз щось роблять. Всі разом і кожен на своєму місці. Ви – круті"