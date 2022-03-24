Олександр Педан святкує 40-річчя у тривожну дату: що відчуває чоловік
Джерело:інстаграм Олександра Педана
Український телеведучий Олександр Педан 24 березня святкує 40 років. Його ювілей співпав із місяцем війни Росії на території України. Він зізнався, що в нього є лише одне бажання – перемогти ворога.
Іменинник зізнався, що йому завжди казали, що 40 років – складна дата, проте не думав, що настільки.
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Ось і 40! Мені казали, що святкувати 40 років погано, але я не думав, що настільки. Мрію лише про одне – відсвяткувати свій день народження разом з перемогою! Що я відчуваю в 40? Вік і війна змінили все. Найкращим подарунком є те, що найближчі живі і в безпеці. Чого і бажаю всім,
– написав телеведучий.
Замість усіх подарунків та вітальних слів він попросив спрямувати допомогу на підтримку армії у фондах Сергія Притули та "Повернись живим", а також у "ПриватБанку".
На промовистому фото батько міцно обіймає свого сина Марка на тлі синього неба та українського прапора.
Олександр Педан з сином Марком / Фото з інстаграму чоловіка
Шанувальники приєднались до привітань та побажали улюбленому ведучому миру та спокою.
Хто ще із зірок відзначав день народження у час війни:
- Донька Ольги Сумської Ганна святкувала 20-річчя 2 березня;
- 5 березня свої 36 років відзначала співачка Міка Ньютон;
- Ведучий Тимур Мірошниченко теж святкував 36-річчя, проте 9 березня;
- 20 березня свій 24-й день народження зустріла донька Пономарьова і Мозгової – Євгенія;
- Незважаючи на облогу Маріуполя, рідні Андрія Бєднякова знайшли спосіб привітати його з 35-м днем народження 22 березня.