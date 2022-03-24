Олександр Педан святкує 40-річчя у тривожну дату: що відчуває чоловік

Український телеведучий Олександр Педан 24 березня святкує 40 років. Його ювілей співпав із місяцем війни Росії на території України. Він зізнався, що в нього є лише одне бажання – перемогти ворога.

Іменинник зізнався, що йому завжди казали, що 40 років – складна дата, проте не думав, що настільки.

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Ось і 40! Мені казали, що святкувати 40 років погано, але я не думав, що настільки. Мрію лише про одне – відсвяткувати свій день народження разом з перемогою! Що я відчуваю в 40? Вік і війна змінили все. Найкращим подарунком є те, що найближчі живі і в безпеці. Чого і бажаю всім,

– написав телеведучий.

Замість усіх подарунків та вітальних слів він попросив спрямувати допомогу на підтримку армії у фондах Сергія Притули та "Повернись живим", а також у "ПриватБанку".

На промовистому фото батько міцно обіймає свого сина Марка на тлі синього неба та українського прапора.



Олександр Педан з сином Марком / Фото з інстаграму чоловіка

Шанувальники приєднались до привітань та побажали улюбленому ведучому миру та спокою.

Хто ще із зірок відзначав день народження у час війни: