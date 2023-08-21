"Батькова копія": Олександр Кривошапко замилував мережу світлинами з 6-річною донечкою

Олександр Кривошапко порадував підписників фотографіями зі своєю донечкою Алісою. Він разом з 6-річною дівчинкою весело проводить час.

Відтак одне з фото, які учасник "Х-Фактору" опублікував в мережі, було зроблено на тлі мальовничих гір. В коментарях під дописом шанувальники зазначили, що Аліса – татова копія.

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Олександр Кривошапко показався з донькою

На зворушливому знімку видно, як Аліса сидить на руках у свого батька, смакуючи морозиво. В цей час Олександр мило обійняв донечку та усміхнувся.

Щастя в простоті,

– написав під фото виконавець.

Реакція мережі

Під публікацією підписники написали приємні слова співаку та його донці. Водночас вони зазначили, що Аліса дуже схожа на тата:

"Батькова копія. Будьте щасливі";

"Саша, ти щасливий";

"Яка гарна дівчинка";

"Гарний і талановитий батько, гарна донька! Вічна любов";

"Які ж ви гарні, будьте щасливими".