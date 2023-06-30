Український співак, який став популярним після участі в шоу "Х-фактор", понад рік не бачився зі своєю донечкою. Вона разом з мамою Маріною Кінські зараз живе за кордоном.
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Довгоочікувана зустріч Кривошапка з донькою
Олександр вирішив зробити сюрприз Алісі, тому їй зав'язали очі. Вона не знала, що тато приїхав до неї, тож Олександр підійшов ззаду й розв'язав пов'язку. Дівчина була вражена від побаченого. Батько з донькою довго стояли й обіймалися. Обоє не могли стримати емоцій.
Реакція соцмереж
Відео співака з донькою розчулило його шанувальників. В коментарях можна побачити багато приємних слів та побажань, які люди написали Олександру й Алісі:
- "Дуже зворушливо. Нехай всі татусі повернуться живі та здорові";
- "Сашко, так радіє серце бачити яким класним батьком ти став";
- "Дуже зворушливо! Саше, після війни я чекаю вас на великій сцені. Такий талант, як у вас, гріх ховати від людей";
- "Бажаю вам ніколи не розлучатись";
- "Дуже зворушливо. Такі емоції. Клята війна. Бажаю, щоб кожен тато міг бути зі своєю дитиною";
- "До сліз";
- "Дуже зворушливо. Попереду все обов'язково буде добре".
Останні новини про Олександра Кривошапка
- Співак в березні 2022 року вступив до добровольчого батальйону.
- Також музикант створив свій благодійний фонд "Братське серце", який допомагає перевозити гуманітарну допомогу всім, хто постраждав від війни з Росією.
- У вересні 2022 року в Києві артист розписався з косметологинею Марією. Це вже третій шлюб Олександра. У 2011 році він був одружений з хореографинею Тетяною Денисовою, яка на той час була суддею проєкту "Танцюють всі". Їхній шлюб тривав близько року. Вони швидко розлучилися, бо часто сварилися. Другою дружиною артиста була Маріна Кінські, від якої він має дочку Алісу.
- Зазначимо, колишня Кривошапка Тетяна Денисова зрадила Україну. Вона відмовилася публічно засуджувати Росію за війну й зараз, як і всі останні 9 років, працює в країні-агресорці.