Український співак, який став популярним після участі в шоу "Х-фактор", понад рік не бачився зі своєю донечкою. Вона разом з мамою Маріною Кінські зараз живе за кордоном.

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Довгоочікувана зустріч Кривошапка з донькою

Олександр вирішив зробити сюрприз Алісі, тому їй зав'язали очі. Вона не знала, що тато приїхав до неї, тож Олександр підійшов ззаду й розв'язав пов'язку. Дівчина була вражена від побаченого. Батько з донькою довго стояли й обіймалися. Обоє не могли стримати емоцій.

Реакція соцмереж

Відео співака з донькою розчулило його шанувальників. В коментарях можна побачити багато приємних слів та побажань, які люди написали Олександру й Алісі:

"Дуже зворушливо. Нехай всі татусі повернуться живі та здорові";

"Сашко, так радіє серце бачити яким класним батьком ти став";

"Дуже зворушливо! Саше, після війни я чекаю вас на великій сцені. Такий талант, як у вас, гріх ховати від людей";

"Бажаю вам ніколи не розлучатись";

"Дуже зворушливо. Такі емоції. Клята війна. Бажаю, щоб кожен тато міг бути зі своєю дитиною";

"До сліз";

"Дуже зворушливо. Попереду все обов'язково буде добре".

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