Чемеров нагадав, що Ревва родом з Донецька і досі має український паспорт. Проте артист зрадив Україну – живе у Росії і мовчить про війну.
Не пропустіть Саша Чемеров висловився про Горбачову і Бардаша: "Зрадив мене і зрадив свою країну"
Композитор Чемеров розповів, що познайомився з Пірожковим під час роботи над дуетом з Quest Pistols, якими він на той час опікувався. Виявляється, майже всі пісні за 3 – 4 роки кар'єри співаку написав Олександр.
Вони спілкувалися напередодні вторгнення, проте після 24 лютого 2022 року Артур Пірожков навіть не подзвонив колишньому продюсеру.
На жаль, він під*рас… Там перемагають гроші і людська тупість… Я йому писав, коли в моєму рідному Чернігові сталися жахливі прильоти, відео надсилав, де розірвані люди лежали на дорозі. Кажу: "Чого ти мовчиш, ск*тина, скажи що-небудь". Але він навіть мені не зателефонував,
– сказав Чемеров.
Музикант додав, що в нього були друзі з Росії, але ніхто з них не вийшов на звʼязок. Зокрема, від України відвернулася і акторка Ірина Горбачова, яка народилася в Маріуполі і дружила з Чемеровим.
"Виявилося, що вони всі – с*ки… Мати український паспорт чи народитися в Україні – не значить бути українцем", – вважає музикант.
Дивіться інтерв'ю з Олександром Чемеровим: відео
Що відомо про Артура Пірожкова
- Співак, комік та актор Олександр Ревва (справжнє ім'я) родом з Донецька, але вже тривалий час він живе в Росії.
- На початку вторгнення він опублікував допис, у якому закликав зупинити війну. Але на цьому все. Відтоді Ревва публічно нічого не говорив про бойові дії в Україні.
- Ходили чутки, що Олександр Ревва виїхав з Росії до Іспанії. Втім, представниця дружини шоумена цю інформацію спростувала. Очевидно, артист надалі залишається у Москві.
- Раніше до Артура Пірожкова звернулася ведуча Катерина Осадча. Вона дорікнула йому, що той мовчить про війну: "Олександре, український паспорт потрібно заслужити! Український паспорт означає активну позицію. Чекаємо". Але артист не відповів.