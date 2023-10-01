Чемеров нагадав, що Ревва родом з Донецька і досі має український паспорт. Проте артист зрадив Україну – живе у Росії і мовчить про війну.

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Композитор Чемеров розповів, що познайомився з Пірожковим під час роботи над дуетом з Quest Pistols, якими він на той час опікувався. Виявляється, майже всі пісні за 3 – 4 роки кар'єри співаку написав Олександр.

Вони спілкувалися напередодні вторгнення, проте після 24 лютого 2022 року Артур Пірожков навіть не подзвонив колишньому продюсеру.

На жаль, він під*рас… Там перемагають гроші і людська тупість… Я йому писав, коли в моєму рідному Чернігові сталися жахливі прильоти, відео надсилав, де розірвані люди лежали на дорозі. Кажу: "Чого ти мовчиш, ск*тина, скажи що-небудь". Але він навіть мені не зателефонував,

– сказав Чемеров.

Музикант додав, що в нього були друзі з Росії, але ніхто з них не вийшов на звʼязок. Зокрема, від України відвернулася і акторка Ірина Горбачова, яка народилася в Маріуполі і дружила з Чемеровим.

"Виявилося, що вони всі – с*ки… Мати український паспорт чи народитися в Україні – не значить бути українцем", – вважає музикант.

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