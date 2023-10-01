Чемеров напомнил, что Ревва родом из Донецка и до сих пор имеет украинский паспорт. Однако артист изменил Украине – живет в России и молчит о войне.
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Композитор Чемеров рассказал, что познакомился с Пирожковым во время работы над дуэтом из Quest Pistols, которыми он к тому времени занимался. Оказывается, практически все песни за 3 – 4 года карьеры певцу написал Александр.
Они общались накануне вторжения, однако после 24 февраля 2022 года Артур Пирожков даже не позвонил бывшему продюсеру.
К сожалению, он под*рас… Там побеждают деньги и человеческая тупость… Я ему писал, когда в моем родном Чернигове произошли ужасные прилеты, видео посылал, где разорванные люди лежали на дороге. Говорю: "Чего ты молчишь, ск*тина, скажи что-нибудь". Но он даже мне не позвонил,
– сказал Чемеров.
Музыкант добавил, что у него были друзья из России, но никто не вышел на связь. В частности, от Украины отвернулась и актриса Ирина Горбачева, родившаяся в Мариуполе и дружившая с Чемеровым.
"Оказалось, что они все – с*ки… Иметь украинский паспорт или родиться в Украине – не значит быть украинцем", – считает музыкант.
Смотрите интервью с Александром Чемеровым: видео
Что известно об Артуре Пирожкове
- Певец, комик и актер Александр Ревва (настоящее имя) родом из Донецка, но уже долгое время он живет в России.
- В начале вторжения он опубликовал сообщение, в котором призвал остановить войну. Но на этом все. С тех пор Ревва публично ничего не говорил о боевых действиях в Украине.
- Ходили слухи, что Александр Ревва уехал из России в Испанию. Впрочем, представительница жены шоумена эту информацию опровергла. Очевидно, артист продолжает оставаться в Москве.
- Ранее к Артуру Пирожкову обратилась ведущая Екатерина Осадчая. Она упрекнула его, что тот молчит о войне: "Александр, украинский паспорт нужно заслужить! Украинский паспорт означает активную позицию. Ждем". Но артист не ответил.