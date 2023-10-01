Чемеров напомнил, что Ревва родом из Донецка и до сих пор имеет украинский паспорт. Однако артист изменил Украине – живет в России и молчит о войне.

Не упустите Саша Чемеров высказался о Горбачеве и Бардаше: "Предал меня и предал свою страну"

Композитор Чемеров рассказал, что познакомился с Пирожковым во время работы над дуэтом из Quest Pistols, которыми он к тому времени занимался. Оказывается, практически все песни за 3 – 4 года карьеры певцу написал Александр.

Они общались накануне вторжения, однако после 24 февраля 2022 года Артур Пирожков даже не позвонил бывшему продюсеру.

К сожалению, он под*рас… Там побеждают деньги и человеческая тупость… Я ему писал, когда в моем родном Чернигове произошли ужасные прилеты, видео посылал, где разорванные люди лежали на дороге. Говорю: "Чего ты молчишь, ск*тина, скажи что-нибудь". Но он даже мне не позвонил,

– сказал Чемеров.

Музыкант добавил, что у него были друзья из России, но никто не вышел на связь. В частности, от Украины отвернулась и актриса Ирина Горбачева, родившаяся в Мариуполе и дружившая с Чемеровым.

"Оказалось, что они все – с*ки… Иметь украинский паспорт или родиться в Украине – не значит быть украинцем", – считает музыкант.

Смотрите интервью с Александром Чемеровым: видео

Что известно об Артуре Пирожкове