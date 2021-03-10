Олег Винник заперечив, що концерт у Броварах відбувся без дотримання норм

Український музикант Олег Винник провів грандіозний концерт у Броварах напередодні 8 Березня. Після критики артиста через переповнений зал і відсутність дистанції Олег Винник відреагував на ситуацію.

7 березня відомий український артист Олег Винник виступив із концертом у Броварах. Виконавця розкритикували за порушення карантинних норм у мережі, тому він вирішив розповісти, як проходив виступ.

До слова Ірина Федишин після гастролей влаштувала весняну прогулянку з сином: фото

Олег Винник прокоментував критику щодо концерту

На сторінці виконавець оприлюднив фото з виступу, де показав, як відбувалась розсадка глядачів. Відвідувачі повинні були сидіти по двоє, з відстанню між парами крісел. Таким чином зал мав заповнитися тільки наполовину.

Олег Винник зауважив, що дотримання карантинних норм забезпечувала відсутність фан-зони. Однак зазначимо, що на фото глядачі зображені без масок, про що артист не висловився.

"Ми провели цей концерт з усіма правилами карантинних обмежень, забезпечивши 50% заповненості залу, відсутність фан-зони та збереження соціальної дистанції!!! Вірю, що дуже скоро нічого не завадить нам співати, танцювати і любити один одного бездистанційно і без обмежень!!! Здоров'я усім!" – написав Олег Винник під кадрами.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

У коментарях цього разу прихильники Олега Винника висловили захоплення концертом і не критикували музиканта:

Ми вас любимо;

Це було таке очікуване весняне свято музики, ніжності, любові. Дякую за можливість відчувати щастя, яке Ви нам даруєте;

Ми вас безмежно любимо і пишаємося. Чекаємо на концерт;

Щиро дякую за чудовий позитивний вечір;

Сподіваємось, що скоро буде можливість відриватись, як раніше. Спокійно сидіти дуже важко. Але раді, що взагалі з'явилась можливість проводити концерти, без них було сумно.

Концерт Олега Винника в Броварах