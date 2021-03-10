Олег Винник заперечив, що концерт у Броварах відбувся без дотримання норм
Український музикант Олег Винник провів грандіозний концерт у Броварах напередодні 8 Березня. Після критики артиста через переповнений зал і відсутність дистанції Олег Винник відреагував на ситуацію.
Джерело:інстаграм Олега Винника
7 березня відомий український артист Олег Винник виступив із концертом у Броварах. Виконавця розкритикували за порушення карантинних норм у мережі, тому він вирішив розповісти, як проходив виступ.
До слова Ірина Федишин після гастролей влаштувала весняну прогулянку з сином: фото
Олег Винник прокоментував критику щодо концерту
На сторінці виконавець оприлюднив фото з виступу, де показав, як відбувалась розсадка глядачів. Відвідувачі повинні були сидіти по двоє, з відстанню між парами крісел. Таким чином зал мав заповнитися тільки наполовину.
Олег Винник зауважив, що дотримання карантинних норм забезпечувала відсутність фан-зони. Однак зазначимо, що на фото глядачі зображені без масок, про що артист не висловився.
"Ми провели цей концерт з усіма правилами карантинних обмежень, забезпечивши 50% заповненості залу, відсутність фан-зони та збереження соціальної дистанції!!! Вірю, що дуже скоро нічого не завадить нам співати, танцювати і любити один одного бездистанційно і без обмежень!!! Здоров'я усім!" – написав Олег Винник під кадрами.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
У коментарях цього разу прихильники Олега Винника висловили захоплення концертом і не критикували музиканта:
- Ми вас любимо;
- Це було таке очікуване весняне свято музики, ніжності, любові. Дякую за можливість відчувати щастя, яке Ви нам даруєте;
- Ми вас безмежно любимо і пишаємося. Чекаємо на концерт;
- Щиро дякую за чудовий позитивний вечір;
- Сподіваємось, що скоро буде можливість відриватись, як раніше. Спокійно сидіти дуже важко. Але раді, що взагалі з'явилась можливість проводити концерти, без них було сумно.
Концерт Олега Винника в Броварах
- 7 березня співак виступив у Броварах, що на Київщині, з шоу-програмою "Безумная любовь".
- Концерт відбувся в залі одного з найбільших в Україні торговельно-розважальних центрів "Термінал", який вміщує 1500 людей.
- На попередніх з фото з концерту було помітно, що всі місця у великому залі були зайняті. Глядачі були без масок.
- Через це артиста розкритикували в мережі.
Поділитися новиною