Без масок і дотримання дистанції: Олег Винник виступив у переповненому залі в Броварах
Напередодні Міжнародного жіночого дня, 7 березня, Олег Винник виступив у Броварах. Грандіозний концерт відбувся без дотримання карантинних обмежень – глядачі не дотримувалися дистанції та були без масок. Фото артиста в переповненому залі обурили мережу.
Джерело:інстаграм Олега Винника
Ситуація з коронавірусом в країні стрімко погіршується. Так, Київ та область перебувають у помаранчевій зоні й близькі до червоного рівня. Однак навіть після посилення карантинних обмежень зірки першого ешелону українського шоу-бізнесу продовжують збирати повні зали. Днями народний улюбленець Олег Винник відзначився гучним концертом без дотримання карантинних норм.
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Концерт Олега Винника в Броварах
7 березня співак виступив у Броварах, що на Київщині, з шоу-програмою "Безумная любовь". Захід відбувся в концерт-холі одного з найбільших в Україні торговельно-розважальних центрів "Термінал", який вміщує 1 500 людей. Судячи з фото з концерту, квитки були розпродані без дотримання карантинних обмежень, адже всі місця у великому залі були зайняті. Зазначимо, що згідно з чинними нормами, розсадка глядачів має бути через одного.
"Бровари 7. 03. 2021", – лаконічно підписав фото Олег Винник.
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Реакція мережі на концерт Олега Винника
На новий допис підкорювача жіночих сердець відреагували сотні користувачів. Серед прихильників є ті, кого не на жарт обурив концерт кумира. Користувачі наголосили на тому, що захід відбувся не лише без дотримання дистанцій, а й з порушенням маскового режиму:
- Почалося. Коронавірус минув?
- Краще все ж таки з масками;
- А як же карантин, стільки людей;
- Для таких не існує карантину і жодних законів. Ганьба.
Однак більшість прихильниць Олега Винника висловили захват від довгоочікуваного концерту. Користувачки засипали артиста коментарями та заявили, що чекають його з концертами в інших містах України та навіть за кордоном. Схоже, збільшення захворюваності на коронавірус аж ніяк не лякає шанувальниць співака:
- Дуже круто бачити стільки щасливих людей на ваших концертах! Це нереально надихає;
- Олеже, з першим концертом в цьому році! Початок покладено, тому буде і продовження. І в кожному місті буде довгоочікуване свято музики, радості, настрою. Чекаємо, сподіваємося і віримо, що так і буде;
- Рада, що концерт відбувся. Шалено сумуємо та чекаємо вас у себе в містах! Сподіваємося, що зустрічі відновляться і все налагодиться;
- Чекаємо з нетерпінням концерту в Миколаєві! Ви найкращий! Після ваших пісень хочеться жити, любити, творити. Дуже скучили;
- Чудесний, щасливий був вечір! Дякую, всім, хто був причетний до цього казкового дійства. Емоції не полишають і досі.
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