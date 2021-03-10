Олег Винник возразил, что концерт в Броварах состоялся без соблюдения норм
Украинский музыкант Олег Винник провел грандиозный концерт в Броварах накануне 8 Марта. После критики артиста из-за переполненного зала и отсутствия дистанции Олег Винник отреагировал на ситуацию.
Источник:инстаграм Олега Винника
7 марта известный украинский артист Олег Винник выступил с концертом в Броварах. Исполнителя раскритиковали за нарушение карантинных норм в сети, поэтому он решил рассказать, как проходило выступление.
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Олег Винник прокомментировал критику относительно концерта
На странице исполнитель обнародовал фото с выступления, где показал, как происходила рассадка зрителей. Посетители должны были сидеть по двое, с расстоянием между парами кресел. Таким образом зал должен был заполниться только наполовину.
Олег Винник отметил, что соблюдение карантинных норм обеспечивало отсутствие фан-зоны. Однако отметим, что на фото зрители изображены без масок, о чем артист не высказался.
"Мы провели этот концерт со всеми правилами карантинных ограничений, обеспечив 50% заполненности зала, отсутствие фан-зоны и сохранение социальной дистанции!!! Верю, что очень скоро ничего не помешает нам петь, танцевать и любить друг друга без дистанции и без ограничений!!! Здоровья всем!" – написал Олег Винник под кадрами.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
В комментариях на этот раз поклонники Олега Винника выразили восхищение концертом и не критиковали музыканта:
- Мы вас любим;
- Это был такой ожидаемый весенний праздник музыки, нежности, любви. Спасибо за возможность чувствовать счастье, которое Вы нам дарите;
- Мы вас безгранично любим и гордимся. Ждем концерт;
- Спасибо за прекрасный позитивный вечер;
- Надеемся, что скоро будет возможность отрываться, как раньше. Спокойно сидеть очень тяжело. Но рады, что вообще появилась возможность проводить концерты, без них было грустно.
Концерт Олега Винника в Броварах
- 7 марта певец выступил в Броварах Киевской области с шоу-программой "Безумная любовь".
- Концерт состоялся в зале одного из крупнейших в Украине торгово-развлекательных центров "Терминал", который вмещает 1500 человек.
- На предыдущих фото с концерта было заметно, что все места в большом зале были заняты. Зрители были без масок.
- За это артиста раскритиковали в сети.
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