Украинский музыкант Олег Винник провел грандиозный концерт в Броварах накануне 8 Марта. После критики артиста из-за переполненного зала и отсутствия дистанции Олег Винник отреагировал на ситуацию.

7 марта известный украинский артист Олег Винник выступил с концертом в Броварах. Исполнителя раскритиковали за нарушение карантинных норм в сети, поэтому он решил рассказать, как проходило выступление.

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Олег Винник прокомментировал критику относительно концерта

На странице исполнитель обнародовал фото с выступления, где показал, как происходила рассадка зрителей. Посетители должны были сидеть по двое, с расстоянием между парами кресел. Таким образом зал должен был заполниться только наполовину.

Олег Винник отметил, что соблюдение карантинных норм обеспечивало отсутствие фан-зоны. Однако отметим, что на фото зрители изображены без масок, о чем артист не высказался.

"Мы провели этот концерт со всеми правилами карантинных ограничений, обеспечив 50% заполненности зала, отсутствие фан-зоны и сохранение социальной дистанции!!! Верю, что очень скоро ничего не помешает нам петь, танцевать и любить друг друга без дистанции и без ограничений!!! Здоровья всем!" – написал Олег Винник под кадрами.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

В комментариях на этот раз поклонники Олега Винника выразили восхищение концертом и не критиковали музыканта:

Мы вас любим;

Это был такой ожидаемый весенний праздник музыки, нежности, любви. Спасибо за возможность чувствовать счастье, которое Вы нам дарите;

Мы вас безгранично любим и гордимся. Ждем концерт;

Спасибо за прекрасный позитивный вечер;

Надеемся, что скоро будет возможность отрываться, как раньше. Спокойно сидеть очень тяжело. Но рады, что вообще появилась возможность проводить концерты, без них было грустно.

Концерт Олега Винника в Броварах