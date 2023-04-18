Олег Винник з'явився у мережі та "почистив" особисті сторінки: як вони тепер виглядають

Співак Олег Винник після чуток про його зникнення та можливу хворобу з'явився у мережі. Але замість розвіяти плітки про його стан, він видалив усі дописи зі сторінки.

Олег Винник не публікував нічого у мережі ще з минулого року, поки в мережі ходять чутки про його хворобу та допомогу армії. Днями уважні фани помітили, що артист заходив у соціальні мережі.

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Олег Винник з'явився в мережі

На сторінках виконавця не з'явилося нових дописів чи фото. Навпаки, спершу Олег Винник видалив особисті фото, відео, а потім "почистив" і весь акаунт. Наразі там немає жодної публікації. Звісно ж, артист не прокоментував свої дії.



Винник "почистив" соцмережі / Скриншот з інстаграму

Порожньою стала сторінка Олега в інстаграмі та фейсбуці. На головному фото – синьо-жовта картинка із закликом зупинити війну.



Винник "почистив" соцмережі / Скриншот з фейсбуку

Зникнення Олега Винника

З публічного простору співак зник ще минулого року, подекуди з'являючись на фото з військовим Романом Недзельським. Він ніяк не коментував відсутність у мережі та проблеми зі здоров'ям.

Голова фан-клубу Олега Винника стверджувала, що здоров'я артиста погіршилося ще до повномасштабного вторгнення, у Берліні він проходить лікування. За її словами, Винник пише нові пісні, але не може стояти на сцені, аби проводити концерти. Водночас блогер-пліткар Беспалов заявив, що Олег лікується від онкозахворювання.

Зіркові колеги й друзі різко висловлюються про музиканта: MamaRika назвала його "зашкваром року", а Юрій Горбунов зізнався, що не отримав навіть дзвінка від нього. Оля Полякова вважає доречним хоча б один ефір від Винника з поясненням, що з ним. На тлі їхніх заяв фан-клуб публікував подяки для Винника від ЗСУ, доводячи його допомогу Україні.