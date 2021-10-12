Олег Винник пригадав ДТП в Німеччині, що могла коштувати йому життя
Джерело:"Зірковий шлях"
Український співак Олег Винник розповів, що потрапляв в аварії близько 3 разів. Але одна з них запам'яталась йому надовго. Тоді артист сильно постраждав.
Успішний український музикант Олег Винник часто їздить з гастролями закордон. Також раніше він працював у Європі, зокрема в Німеччині. Одного разу там сталась моторошна ДТП за участю зірки.
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Як Олег Винник потрапив у моторошну ДТП
Аварія відбулась на швидкісній трасі. Автомобіль співака різко вдарила інша машина. Авто з Винником розвернуло на 360 градусів.
В'їхала в мене інша машина з італійськими номерами в Німеччині на автобані. Я постраждав. Знаєш, коли вимикається весь звук у світі й ти відчуваєш, як стрілка секундна "чк-чк-чк". А в той час ти в машині не один, там життя,
– поділився Олег Винник.
Найперше артист переконався, що пасажири в його автомобілі вціліли. Згодом він вийшов на вулицю, щоб впевнитися, що всі учасники аварії – живі.
"Ти бачив, як у нього відвалилося все, з капотом обрізало, а потім звідти виходить декілька дитячих садочків, дружин, сестер… Я сміявся, була істерика", – розповів співак.
Олег Винник зізнався, що близько трьох разів потрапляв у ДТП. Тому зараз він обережніше ставиться до довгих подорожей. Знаменитість разом з командою пересувається спеціальним автобусом.
Які зірки потрапляли в ДТП
- Зірка серіалу "Пес" Михайло Жонін нещодавно їхав в авто, яке протаранило дві інші машини. Спершу стверджувалося, що актор не був за кермом. Однак згодом з'явилося відео, де Жонін погрожує журналістам й "клеїть дурня", адже насправді саме він був за кермом у стані алкогольного сп'яніння.
- Мама Камалії на початку жовтня вдруге за рік потрапила в ДТП. В її авто в'їхала фура на трасі Київ – Чернігів. Мама зірки не постраждала, однак машину доведеться полагодити.
- У липні Соломія Вітвіцька їхала у мікроавтобусі, що врізався у вантажівку, ймовірно, через водія скутера. Подруга ведучої зламала ногу, а сама зірка вдарилась головою об переднє сидіння.