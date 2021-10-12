Успішний український музикант Олег Винник часто їздить з гастролями закордон. Також раніше він працював у Європі, зокрема в Німеччині. Одного разу там сталась моторошна ДТП за участю зірки.

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Як Олег Винник потрапив у моторошну ДТП

Аварія відбулась на швидкісній трасі. Автомобіль співака різко вдарила інша машина. Авто з Винником розвернуло на 360 градусів.

В'їхала в мене інша машина з італійськими номерами в Німеччині на автобані. Я постраждав. Знаєш, коли вимикається весь звук у світі й ти відчуваєш, як стрілка секундна "чк-чк-чк". А в той час ти в машині не один, там життя,

– поділився Олег Винник.

Найперше артист переконався, що пасажири в його автомобілі вціліли. Згодом він вийшов на вулицю, щоб впевнитися, що всі учасники аварії – живі.

"Ти бачив, як у нього відвалилося все, з капотом обрізало, а потім звідти виходить декілька дитячих садочків, дружин, сестер… Я сміявся, була істерика", – розповів співак.

Олег Винник зізнався, що близько трьох разів потрапляв у ДТП. Тому зараз він обережніше ставиться до довгих подорожей. Знаменитість разом з командою пересувається спеціальним автобусом.

Які зірки потрапляли в ДТП