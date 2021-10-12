Успешный украинский музыкант Олег Винник часто ездит с гастролями заграницу. Также ранее он работал в Европе, в частности в Германии. Однажды там произошло жуткое ДТП с участием звезды.

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Как Олег Винник попал в жуткое ДТП

Авария произошла на скоростной трассе. Автомобиль певца резко ударила другая машина. Авто с Винником развернуло на 360 градусов.

Въехала в меня другая машина с итальянскими номерами в Германии на автобане. Я пострадал. Знаешь, когда выключается весь звук в мире и ты чувствуешь, как стрелка секундная "чк-чк-чк". А в то время ты в машине не один, там жизнь,

– поделился Олег Винник.

Прежде всего артист убедился, что пассажиры в его автомобиле уцелели. Впоследствии он вышел на улицу, чтобы удостовериться, что все участники аварии живы.

"Ты видел, как у него отвалилось все, с капотом обрезало, а потом оттуда выходит несколько детских садов, жен, сестер... Я смеялся, была истерика", – рассказал певец.

Олег Винник признался, что около трех раз попадал в ДТП. Поэтому сейчас он осторожнее относится к долгим путешествиям. Знаменитость вместе с командой передвигается на специальном автобусе.

Звезды попадали в ДТП