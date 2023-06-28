Довге волосся та зморшки: як змінився Олег Винник за час війни – фото артиста зараз

Український співак Олег Винник у час повномасштабного вторгнення донедавна не виходив на зв'язок з фанами й не показував, як виглядає. Та його перше інтерв'ю показало, як артист змінився за понад рік війни.

Співак Олег Винник більше як рік мовчав та не виходив на зв'язок із шанувальниками. Нещодавно він "повернувся" та дав перше інтерв'ю за час свого мовчання. На його заяви реагують неоднозначно: хтось каже, що артисту краще залишатись мовчуном, а когось таки досі цікавить, що з Винником зараз. 24 Канал порівняв, як артист змінився за півтора року повномасштабної війни.

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Перші фото Винника за час вторгнення

Олег Винник у перші місяці російського вторгнення опублікував кілька звернень до росіян та білорусів, а також переробив гімн України на "переможну пісню". Останнім його дописом було привітання з Великоднем у 2022 році. Та зараз цих публікацій немає – всі вони видалені, а сам Винник не має доступу до сторінок.

Шанувальниці артиста мали змогу слідкувати за Винником через його друга Романа Недзельського. Роман розповідав про допомогу Олега для ЗСУ та показав, як спілкувався з товаришем по відеозв'язку у липні 2022 року. На фото Олег Винник постав у кепці та сонячних окулярах. У нього помітно відросла сива борода.



Як змінився Олег Винник / Фото з фейсбуку Романа Недзельського

У вересні Роман Недзельський показав ще одне фото з артистом – воно було зроблене у Варшаві. Тоді благодійний фонд Винника передав гуманітарну допомогу. Стиль артиста анітрохи не змінився, він і далі позував в окулярах та з кепкою.



Як змінився Олег Винник / Фото з фейсбуку Романа Недзельського

Взимку друг Олега Винника показався з артистом на новому фото. Цього разу музикант позував з розпущеним волоссям, у футболці хакі та джинсах. Уже стало помітним довге волосся, яке до війни було вкладене в акуратну зачіску до плечей.



Як змінився Олег Винник / Фото з фейсбуку Романа Недзельського

Як Винник виглядає зараз

Минулого тижня в мережі з'явилась перша частина інтерв'ю з Олегом Винником, яка викликала різну реакцію в суспільства. Опускаючи всі деталі розмови артиста з журналісткою, у мережі не могли не помітити, як змінився співак.

Олег Винник перед камерою постав у звичному вбранні – джинсах, взутті у ковбойському стилі та темній футболці. Він розповів, що за час війни не ходив до салону чи перукарні, тому в нього відросло довге волосся.



Як змінився Олег Винник / Скриншот з відео

Під час прогулянок Винник збирає його у хвіст. Також фани звернули увагу, що артист ніби постарішав, у нього з'явилися зморшки. Артист не забуває про аксесуари – годинник та різноманітні браслети.



Як змінився Олег Винник / Скриншот з відео

У мережі з'явився анонс другої частини інтерв'ю. Там Олег Винник постає в окулярах. Ймовірно, в артиста погіршився зір.



Як змінився Олег Винник / Скриншот з відео