Через придурка чешуть всіх під один гребінь, – фронтмен "СКАЙ" обурився через правила Мінкульту

Фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук емоційно висловився про нові правила на виїзд за кордон чоловіків-артистів. Він обурений, що через таких як Щегель і Голубков почали "чесати всіх під один гребінець".

Олег Собчук не поважає колег-чоловіків, які втекли з України після вторгнення Росії, але й посилення вимог на виїзд через Міністерство культури та інформаційної політики теж не схвалює. На його думку, це було імпульсивне рішення після скандалу зі стендап-коміком Андрієм Щегелем.

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Олег Собчук зі "СКАЙ" обурений через правила Мінкульту на виїзд чоловіків-артистів

Через якогось придурка почали чесати всіх під один гребінець, це несправедливо. Має бути індивідуальний підхід. Мають перевіряти кожного окремо. Якщо гурт чи музикант подається – його повинні перевірити окремо і тоді або давати, або не давати права на виїзд,

– обурився Олег Собчук.

Він вважає, що не можна "керуватися емоціями через одного придурка", тож чекає на спрощення системи виїзду для порядних артистів або повернення попередньої.

"У нас послужний список хороший. Правильні й адекватні гурти та виконавці не те що мають виїжджати, необхідно сприяти тому, щоб вони їхали, виступали, доносити інформацію за кордоном, збирали донати, поверталися в Україну і допомагали ЗСУ", – додав лідер гурту "СКАЙ".

Річ у тому, що на літо 2023 року у гурту заплановано тур США і Канадою, але вони не впевнені, що вдасть виїхати: "Ми востаннє були за кордоном у жовтні. Чи вийде виїхати – ми не знаємо. Минулого літа під час закордонних турів ми заробили для ЗСУ, закрили питання потреб для наших снайперів і, відповідно, повернулися до України".

Нагадаємо, ще на початку великого вторгнення Олег Собчук з гурту "СКАЙ" засудив чоловіків, які тікають за кордон. Він наголошував, що допомагати країні хто чим може, хто чим вміє – це прямий обов'язок перед державою, перед народом, перед родинами.