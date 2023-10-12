Маєш довести право бути українцем, – Скрипка хоче ввести іспити для тих, хто "чкурнув" з України

З початком повномасштабного вторгнення чимало українців виїхали за кордон у більш безпечні місця. Водночас в них й досі є паспорт громадянина України. Днями про це висловився лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка.

Він вважає, що український паспорт треба підтвердити. Для цього артист запропонував ввести екзамен.

Цікаво Олег Скрипка оскандалився заявою про красивих жінок, які самі винні в насильстві: "Як жертви"

Олег Скрипка хоче ввести іспит для українців

Співак переконаний, що багато українців, які після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон, справді просто боялися, інші – не відчувають себе українцями. Водночас, на його думку, чимало людей ще повернуться назад.

Одні виїхали – боягузи, просто в них реально панічні атаки, вони мають на це право. Є такі, що виїхали, хто не відчуває себе українцями, хоча в них є українські паспорти. Є перевзуванці, які виїхали й там зображають з себе українців... Є люди, у кого розбомбили домівки, їм нема, де жити. Вони виїхали, вони там волонтерять, вони є українцями,

– поділився виконавець.

Тож, за словами Олега Скрипки, для тих, хто виїхав за кордон, проте матиме український паспорт й захоче повернутися, треба ввести іспити. На думку артиста, це може допомогти країні з "перевзуванством".

"Бути українцем, мати український паспорт – це буде в майбутньому велика цінність. Приймімо цю тезу за наш орієнтир, ми до цього прагнемо, і якщо ти чкурнув, ти маєш довести право бути українцем. Якісь іспити складати", – зазначив співак.

Інтерв'ю з Олегом Скрипкою: дивіться відео онлайн

Що Скрипка говорить про чоловіків, які втекли за кордон: коротко

Артист вважає, що в Україні складна, але не тотальна війна. Тож, на його думку, сто відсотків чоловіків не повинні залишатися в країні. Співак каже, що хто хоче виїхати за кордон – нехай їде, а інших потрібно заохочувати залишитися.

"Якщо чувак хоче втекти і він не мотивований, то який з нього вояка буде? Політика заборони ніколи не працювала", – зауважив Скрипка.