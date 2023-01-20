Скрипка дав свою версію, що потрібно зробити з російською культурою після перемоги

Український музикант та лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка не приховує, що виступав у Росії до 2014 року. Зараз він радіє, що українська культура повертається до витоків, але тут головне повністю викорінити все російське. Він вважає, що культуру країни-агресора потрібно закрити "на карантин".

В інтерв'ю 24 Каналу Олег Скрипка розповів, що добре заробляв у Росії до 2014 року. Він досі вважає правильним рішенням заробляти кошти там, бо після цього артист вкладав їх в українські культурні проєкти. Зараз він не знає, чи буде Україна співпрацювати з "харошими рускіми" після перемоги над Росією.

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Ми не можемо знати, як воно буде. Спочатку треба перемогти. Ми ж не знаємо, як станеться перемога. Звісно, ми хочемо, щоб це сталося швидко. Щоб наші військові зайшли в Крим на та інші тимчасово окуповані території, вигнали звідти росіян. Тоді російську культуру треба "закрити" на карантин,

– коментує Скрипка.

Артист згадав про роман українського письменника Василя Кожелянка "Дефіляда в Москві", де українці в Другій світовій війні перемогли росіян і німців, як проходив парад у Москві і що українці "закрили" на карантин Росію та культуру.

"Якщо ми йтимемо за цим сюжетом – то це буде прекрасно. Зараз – ми в стадії війни, але ми більше Україна, ніж була до початку цієї війни. І чи ми зможемо залишитися Україною після війни?" – підсумував Скрипка.



Олег Скрипка вважає, що російську культуру потрібно закрити "на карантин" / Фото 24 Каналу, Уляна Журба

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Нагадаємо, що лідер гурту KOZAK SYSTEM Іван Леньо раніше розповідав, що більшість українців, які раніше спілкувалися російською, почали переходити на українську мову. Все тому, що війна серйозно вплинула на культуру українців. Звідти пішло і захоплення всім українським та витіснення російського продукту:

"Чому? Бо "визрів" народ… Російські ракети наробили багато горя, але вони й зробили певний поштовх до розуміння того, що все, що пов'язано з росією – від мови до культури, це абсолютне зло в планетарному масштабі. Люди почали прозрівати. І зараз, коли ми приїжджаємо з концертами в ті регіони, хоча тепер це гарячі точки військових, там нікому нічого не треба пояснювати. Всі, хто тримають зброю і є на передовій, з нами "в гармонії", – пояснював співак.