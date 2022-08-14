Про це 24 каналу сказав лідер гурту KOZAK SYSTEM Іван Леньо. Він зізнався, що у 2014 році, коли гурт приїжджав у східні області України, до прикладу в Сєвєродонецьк, їх там сприймали "бандерівським" або дуже радикальним.

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За його словами, тоді це була абсолютно та сама війна, як і зараз. Але тепер їхні пісні шалено популярні, до них величезна увага.

Чому? Бо "визрів" народ… Російські ракети наробили багато горя, але вони й зробили певний поштовх до розуміння того, що все, що пов'язано з росією - від мови до культури, це абсолютне зло в планетарному масштабі,

– пояснив Леньою.

Він переконує, що росія – це країна, як чорна діра, вона не продукує нічого хорошого, вона налаштована на знищення.

"І люди почали прозрівати. І зараз, коли ми приїжджаємо з концертами в ті регіони, хоча тепер це гарячі точки військових, там нікому нічого не треба пояснювати. Всі, хто тримають зброю і є на передовій, з нами "в гармонії", – зізнався співак.

На його думку, зараз йде дуже цікавий і важливий історичний момент персональної еволюції кожного українця.

Багато хто в шоці від звірств російської армії. Дехто з тих людей, які залишилися в окупації, вірив, що росіяни нічого їм не зроблять, бо відчував їх, напевно, близькими собі чи братами. Але після таких страхіть окупантів, одна людина мені сказала, що він не буде більше розмовляти російською хоча б тому, щоб не мати з ними нічого спільного,

– розповів Леньо.

Він додав, що зараз йде еволюція розуміння того, що ми на світлій стороні, і Україна має бути українською, а все, що пов'язано з росією, має бути забуте нами. "І я відчуваю велику різницю, зараз в нас величезний прогрес", – додав артист.

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