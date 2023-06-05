Концерт Олега Скрипки отменили

Олег Сприпка рассказал подробности в соцсетях и объяснил, как за границей работает кремлевская пропаганда. Ведь именно из-за россиян был отменен благотворительный концерт группы в Швейцарии.

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Украинский певец отметил, что за границей кремлевская пропаганда использует "геббельсовские методы" – чем грубее ложь, тем больше в нее верят.

Совершенно безосновательно меня обвиняют в приверженности ультранационалистической идеологии, что является абсолютной ложью. Следовательно, не проверяя фактов, зарубежные медиа распространяют эту дезинформацию, что привело к отмене концерта в Цюрихе (Швейцария),

– заявил Скрипка.

Артист добавил, что благодаря туру он не только хотел поддержать ВСУ, но и донести мировому сообществу, что Украина – самобытная страна со своими традициями, культурой и сегодня она борется с озверевшим агрессором – Россией, что не прекращает ракетные обстрелы мирных городов.

Олег Скрынка рассказал, что его концерт отменили в Цюрихе: видео

В видео Скрипка поделился, что его обвиняют в экстремизме, фашизме и нацизме из-за того, что он исполняет песню "Отец наш Бандера".

"Тот факт, что я пою песню "Отец наш Бандера" и прославляю наших героев и ВСУ, которые боролись и борются против врага… оказывается, мы не имеем морального права это делать… Украина, которая сотни лет ни на кого не нападала, но защищается, оказывается, мы здесь фашисты и националисты потому, что мы защищаемся", — отметил он.

Напомним, что такой же инцидент произошел и в сентябре прошлого года в Германии, где рок-группа "Вопли Видоплясова" должна была дать благотворительный концерт. Тогда русские также назвали украинца фашистом.