Всюди є місце жінкам, – Олег Скрипка відповів на хейт та виправдався за свої заяви про фемінізм

Днями в мережі захейтили співака Олега Скрипку за його висловлювання про фемінізм. Він заявив, що жінки мають бути особистістю, але також поважати чоловіків. Тепер лідер гурту "Воплі Відоплясова" відповів на критику та виправдався.

Олег Скрипка вважає, що це чергова інформаційна атака на нього. За його словами, фрази з його інтерв’ю просто "розкрутили".

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Тепер артист пояснив, що саме він мав на увазі і як він ставиться до жінок.

"Я, як український чоловік, шаную і обожнюю жінок. Наше лицарське коріння, козацьке ніхто не відміняв. У нас це ставлення до жінок в крові, це база. Те, що ми поважаємо і шануємо жінок – це в базі нашого виховання", – заявив Олег Скрипка

Музикант додав, що зараз жінки, дівчата воюють на фронті пліч-о-пліч з чоловіками-військовими.

Наше суспільство збалансоване, у нас скрізь є місце жінкам, вони і воюють, і керують підприємствами. А в шоу-бізнесі найкращі менеджери – це жінки, організатори концертів, організатори фестивалів і благодійних фондів. Це очевидно,

– підсумував Скрипка.

Він додав, що не хотів піднімати цієї теми, проте вирішив у цей час нагадати про збір, щоб зібрати кошти на допомогу дітям. Тому Олег створив Благодійний Фонд "Країна Мрій", який допомагатиме у реабілітації постраждалих на війні військових і цивільних.

Що Скрипка говорив про фемінізм: коротко