Хлопці бухають, курять, матюкаються, – Олег Скрипка пригадав дитинство у російському селі

Український музикант Олег Скрипка народився та зростав не в Україні. Він порівняв, яким бачив українське та російське село.

Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка народився у Таджикистані (тоді – Таджицька РСР) в сім'ї українських переселенців. Його мати була росіянкою, а батько – українцем. Так музикант у дитинстві побачив і українське, і російське село.

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Олег Скрипка порівняв українське та російське село

Артист пригадав, що українське та російське село дуже відрізнялися. Українці відзначалися своєю шляхетністю та заможністю, тоді як Росію Скрипка запам'ятав бідною та невихованою.

Я приїжджаю в українське село. Там діти називають своїх батьків на "Ви", "садок вишневий коло хати", чистенько, асфальтована дорога, газ, все красиво, заможно, у кожного є город. У мене у баби з дідом стільки гектарів було! Вдома постійно борщі, вареники,

– пригадав співак.

"Я приїжджаю до Росії до свого діда. Там немає саду, немає городу, земляна підлога. Люди люблять побухати, але до самогону не доходило, бо все випивалося на рівні браги. І мама каже: "Йди погуляй зі своїми однолітками". Я виходжу – хлопцям та дівчатам по 12 років, вони сидять бухають портвейн, хлопці мацають дівчат, курять, матюкаються".

Олег Скрипка зізнався, що після українського села, де його вразила м'якість, гумор, лагідність, він відмовився приїздити до свого дідуся-росіянина: "І я пішов, попросив маму більше туди не приїжджати ніколи".

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Як Скрипка заробляв у Росії

Гурт "ВВ" та Олег Скрипка багато гастролювали Росією до 2014 року. Після загибелі доньки українофоба Олександра Дугіна артист пригадав, як боровся з російським імперіалізмом ще вкінці 90-х. Після концерту в Москві Скрипка вдарив ідеолога "руського міра".

Олег Скрипка також не приховує, що заробляв у Росії до 2014 року й мав там свій бізнес. На його думку, це було правильним рішенням – так він інвестував в українську культуру.