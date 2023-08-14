Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка родился в Таджикистане (тогда – Таджикская ССР) в семье украинских переселенцев. Его мать была русской, а отец – украинцем. Так музыкант в детстве увидел и украинскую, и российскую деревню.

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Олег Скрипка сравнил украинское и русское село

Артист напомнил, что украинское и русское село очень отличались. Украинцы отличались своим благородством и состоятельностью, в то время как Россию Скрипка запомнил бедной и невоспитанной.

Я приезжаю в украинскую деревню. Там дети называют своих родителей на "Вы", "садок вишневий коло хати", чистенько, асфальтированная дорога, газ, все красиво, зажиточно, у каждого есть огород. У меня у бабы с дедом столько гектаров было! Дома постоянно борщи, вареники,

– вспомнил певец.

"Я приезжаю в Россию к своему деду. Там нет сада, нет огорода, земляной пол. Люди любят побухать, но до самогона не доходило, потому что все выпивалось на уровне браги. И мама говорит: "Иди погуляй со своими сверстниками". Я выхожу – ребятам и девушкам по 12 лет, они сидят, бухают портвейн, ребята лапают девушек, курят, матерятся".

Олег Скрипка признался, что после украинского села, где его поразила мягкость, юмор, кротость, он отказался приезжать к своему дедушке-россиянину: "И я пошел, попросил маму больше туда не приезжать никогда".

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Как Скрипка зарабатывал в России

Группа "ВВ" и Олег Скрипка много гастролировали по России до 2014 года. После гибели дочери украинофоба Александра Дугина артист вспомнил, как сражался с российским империализмом еще в конце 90-х. После концерта в Москве Скрипка ударил идеолога "русского мира".

Олег Скрипка также не скрывает, что зарабатывал в России до 2014 года и имел свой бизнес. По его мнению, это было правильным решением – так он инвестировал в украинскую культуру.