Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка згадав, як вдарив ідеолога "руского міра" алєксандра дугіна. Його донька дар'я нещодавно загинула внаслідок вибуху авто.
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Олег Скрипка згадав, як вдарив дугіна
Виконавець опублікував вирізку з газети кінця 90-х, в якій і описали конфлікт Скрипки та дугіна. Це відбулося після виступу гурту в московському клубі.
алєксандр дугін почав "віщати" різні українофобні заяви, тому Олег Скрипка вирішив піти з клубу. Він стикнувся з путіністом, який вилив на нього потік лайки. Артист не втримався та "завдав блискавичного удару ногою в щелепу".
Ще до початку військової агресії з боку росії, в кінці 90-х, мали місце конфлікти в кулуарах московських нічних клубів. І вже тоді вони закінчились нашою перемогою. Слава Україні,
– поділився музикант.
Вирізка з газети / Фото з інстаграму Скрипки
Що відомо про дугіна та загибель його доньки
- Ввечері 20 серпня на трасі під Москвою вибухнуло авто дарьї дугіної, доньки ідеолога "руского міра". інцидент міг трапитися за участі членів "Національної республіканської армії".
- Сам дугін – засновний ідеології "руского міра" та неоєвразійства, згідно з якою росія має панувати над іншими державами. Він вимагав від кремля бути агресивнішими та виступав з божевільними промовами, в яких закликав вбивати українців.
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