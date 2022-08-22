Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка згадав, як вдарив ідеолога "руского міра" алєксандра дугіна. Його донька дар'я нещодавно загинула внаслідок вибуху авто.

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Олег Скрипка згадав, як вдарив дугіна

Виконавець опублікував вирізку з газети кінця 90-х, в якій і описали конфлікт Скрипки та дугіна. Це відбулося після виступу гурту в московському клубі.

алєксандр дугін почав "віщати" різні українофобні заяви, тому Олег Скрипка вирішив піти з клубу. Він стикнувся з путіністом, який вилив на нього потік лайки. Артист не втримався та "завдав блискавичного удару ногою в щелепу".

Ще до початку військової агресії з боку росії, в кінці 90-х, мали місце конфлікти в кулуарах московських нічних клубів. І вже тоді вони закінчились нашою перемогою. Слава Україні,

– поділився музикант.



Вирізка з газети / Фото з інстаграму Скрипки

Що відомо про дугіна та загибель його доньки

Ввечері 20 серпня на трасі під Москвою вибухнуло авто дарьї дугіної, доньки ідеолога "руского міра". інцидент міг трапитися за участі членів "Національної республіканської армії".

Сам дугін – засновний ідеології "руского міра" та неоєвразійства, згідно з якою росія має панувати над іншими державами. Він вимагав від кремля бути агресивнішими та виступав з божевільними промовами, в яких закликав вбивати українців.

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