Нагадаємо, що "Культурний Десант" допомагає підтримувати бойовий дух і морально-психологічний стан військових на передовій. До команди Сєрги вже приєдналися Олександр Чемеров, Олександр Ярмак, Світлана Тарабарова, Павло Вишебаба та багато інших відомих культурних діячів.

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Олег Спринка зізнається – був вражений тим, що Коля Сєрга пішов на фронт.

Я був із ним знайомий, хороший поет, усе там є, і російськомовний контент… І тут війна, і він іде на фронт, створює “Культурний десант”, і він переходить на українську мову. Я просто був у шоці, я був реально шокований,

– сказав соліст ВВ.

Довідка! Коля Сєрга у перші дні повномасштабного вторгнення став на захист Одеси. Він розповідав, що іншого варіанту для себе не бачив. Згодом почав навчатися на снайпера, але разом з тим знайшов інший фронт – "Культурний десант". Артист часто буває на передовій, де підтримує захисників.

Також Скрипка висловився про артистів, які "перевзулися". За його словами, хтось із них як страус, заховав голову в пісок, хтось зник з горизонту.

"Просто естрадка завжди була дуже кон’юнктивною. Коли люди йдуть на концерт естрадного артиста, вони мають розуміти, що спостерігають на сцені бізнесмена, який іноді підспівує. А в еру штучного інтелекту їм не потрібно буде співати взагалі", – вважає Олег.

Дивіться інтерв'ю з Олегом Скрипкою: відео

До слова, нещодавно музиканти "Культурного десанту" Коля Сєрга, Саша Чемеров та Міша Крупін випустили іронічний трек "Білгород". У кліпі з'являється навіть генерал Залужний. У тексті артисти саркастично закликають бєлгородців не боятися й обіцяють свободу від московської влади.