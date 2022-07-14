"Нас врятувало 10 хвилин": Олег Скрипка їхав у центр Вінниці, коли росіяни вдарили ракетами

Близько 11:00 дві російські ракети типу "Калібр" вдарили по Вінниці. Окупанти влучили у цивільний об'єкт поблизу Будинку побуту "Ювілейний". Це сталося за 10 хвилин до того, як там мав з'явитися Олег Скрипка з командою.

У четвер, 14 липня, Олег Скрипка був у Вінниці. У місто він приїхав з благодійним концертом, який мав би відбутись о 19:00 в одному з місцевих пабів. Вдень артист хотів виступити для військових і близько 11:00 призначив зустріч з організатором заходу – у тому місці, куди влучили російські ракети "Калібр".

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Як Олег Скрипка дивом врятувався у Вінниці

Сьогодні мав відбутися наш концерт на підтримку України в місті Вінниця. Ми мали намір відвідати військових, як це відбувається в кожному місті, в яке ми приїжджаємо з благодійними концертами. Ми мали зустріч з організаторами заходу в місці попадання ракети, нас врятувало 10 хвилин часу,

– шокував Олег Скрипка.

"Поки ворог бреше про ліквідацію ще однієї воєнної бази, ми бачимо на власні очі реальність їх "рятівної спецоперації" – 20 загиблих та 90 поранених. Ракетні удари рашистів по Вінниці влучили у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний" та частково зруйнували медично-діагностичний центр", – наголосив лідер гурту "Воплі Відоплясова".

Станом на 19:00 відомо про 22 загиблих, троє з яких – діти. За медичною допомогою звернулися понад 100 осіб: 64 – госпіталізували, 34 – у важкому стані. Зниклими безвісти вважаються 42 вінничан. Розбір завалів триває.

"Світла пам'ять всім загиблим. Не забудемо, ніколи", – завершив музикант.

У Вінниці загинув учасник команди ROXOLANA

На вечір 14 липня в ROXOLANA та LAUD теж був запланований благодійний концерт у рамках туру "Тримайся". Він мав би відбутися в центрі Вінниці.

Частина членів команди співачки перебувала на місці трагедії, коли стався ракетний удар. Двоє музикантів – Євген та Андрій – отримали осколкові поранення. За їхні життя боролися лікарі.

На жаль, невдовзі стало відомо, що звукорежисер Євген Коваленко помер від поранень, несумісних із життям.