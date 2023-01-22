Потрапили під обстріл, – Олег Скрипка пригадав виступ у Дебальцеве

22 січня 2023, 20:02
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Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка неодноразово бував на передовій, виступав там для наших захисників. Перший такий концерт відбувся ще у 2014 році.

Про це артист розповів в інтерв'ю 24 Каналу. Також Скрипка поділився, чому важливо їздити на передові позиції до військових. 

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Скрипка зізнався, що найбільше йому запам'ятався перший виступ. Це було ще у 2014 році, початок війни. Артист приїхав з виступом у Дебальцеве й одразу потрапив під обстріл. 

Але на передову важливо їздити, щоб усвідомити, що відбувається,
– зазначив виконавець.

Повне інтерв'ю з Олегом Скрипкою читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".
  • Також в інтерв'ю Скрипка дав свою версію, що потрібно зробити з російською культурою після перемоги. Він вважає, що культуру країни-агресора потрібно закрити "на карантин".
  • Артист не соромиться, що до 2014 року виступав у Росії. Він не вважає це помилкою, бо кошти вкладав в українські проєкти.

Автор: Христина Кобак