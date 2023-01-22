Про це артист розповів в інтерв'ю 24 Каналу. Також Скрипка поділився, чому важливо їздити на передові позиції до військових.
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Скрипка зізнався, що найбільше йому запам'ятався перший виступ. Це було ще у 2014 році, початок війни. Артист приїхав з виступом у Дебальцеве й одразу потрапив під обстріл.
Але на передову важливо їздити, щоб усвідомити, що відбувається,
– зазначив виконавець.
- Також в інтерв'ю Скрипка дав свою версію, що потрібно зробити з російською культурою після перемоги. Він вважає, що культуру країни-агресора потрібно закрити "на карантин".
- Артист не соромиться, що до 2014 року виступав у Росії. Він не вважає це помилкою, бо кошти вкладав в українські проєкти.