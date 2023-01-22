Об этом артист рассказал в интервью 24 Каналу. Также Скрипка поделился почему важно ездить на передовые позиции к военным.

Читайте также На фронте Рождества уже одержали победу, – Скрипка объяснил, как традиции приближают нас к Европе

Скрипка признался, что больше всего ему запомнилось первое выступление. Это было еще в 2014 году, в начале войны. Артист приехал с выступлением в Дебальцево и сразу попал под обстрел.

Но на передовую важно ездить, чтобы осознать, что происходит,

– отметил исполнитель.

Полное интервью с Олегом Скрипкой читайте в рамках проекта "Интервью24".