Об этом артист рассказал в интервью 24 Каналу. Также Скрипка поделился почему важно ездить на передовые позиции к военным.
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Скрипка признался, что больше всего ему запомнилось первое выступление. Это было еще в 2014 году, в начале войны. Артист приехал с выступлением в Дебальцево и сразу попал под обстрел.
Но на передовую важно ездить, чтобы осознать, что происходит,
– отметил исполнитель.
- Также в интервью Скрипка озвучил свою версию, что нужно сделать с российской культурой после победы. Он считает, что культуру страны-агрессора надо закрыть "на карантин".
- Артист не стесняется, что до 2014 года выступал в России. Он не считает это ошибкой, потому что средства вкладывал в украинские проекты.