Такими думками музикант поділився в інтерв'ю 24 Каналу. Олег Скрипка також зізнався, чому тема Різдва та "Щедрика" у його творчості є головною.

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Приблизно 15 років тому музикант зрозумів, що люди в Києві втратили традицію святкування Різдва. Тоді Скрипка поставив собі за мету повернути киянам святкову атмосферу, колядки, щедрівки, вертеп. Працював над цим разом з командою.

Український "Щедрик" подорожував світом, доїхав аж до Америки. Наша колядка стала англомовною, американці колядують з нею вже сто років. У цьому контексті наше прагнення бути разом з усім світом вже давно реалізоване. Різдвяні традиції об'єднують нас з Європою. Цих традицій, колядок немає у росіян. Ми природно набагато ближче до Європи саме через Різдво. І хоча ми на полі бою ще не перемогли, на фронті Різдва вже здобули перемогу,

– поділився артист.

Зараз Скрипка разом з музикантами відправився на благодійні гастролі з програмою "Щедрик" у Канаді. Там збиратиме кошти для ЗСУ. Ця програма має патріотичний характер, можна почути коляди, щедрівки, хіти "ВВ", патріотичні пісні.

У час новорічно-різдвяних свят музиканти дали кілька концертів в Україні, збирали повні зали. Олег радий, що українцям подобаються такі виступи, що вони нарешті почали цінувати своє.