Олег Сенцов опубликовал фото, как впервые держит своего сына на руках. Лишь несколько дней назад его жена Вероника Вельч вернулась домой.

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В соцсетях Сенцов выставил фотографию, на которой отец и сын улыбаются друг другу. "Тот момент, когда Демьян осознает, что папа существует не только в телефоне", – написал мужчина.



Олег Сенцов с сыном Демьяном / Фото из его фейсбук-страницы

Кроме того, жена режиссера Вероника Вельча опубликовала видео, на котором Сенцов впервые держит сына на руках. Мальчик смеялся к отцу.

"На самом деле это было очень трогательно... Впервые на руках папы", – подписала ролик жена военного.

Украинцев тронули кадры встречи Сенцова с сыном. Они желают малышам здоровья, а молодой семье – долгих лет счастья. В комментариях люди отреагировали на видео:

"Клаааааас! Рада, что вы вместе! Прям до слез, на самом деле".

"Это милейшее что я видел в последнее время. Олег Сенцов, желаю вам здоровья и выдержки, а Демьяну чаще видеть папу и каждый раз радовать своими достижениями".

"Дай Бог вам скорее быть вместе каждый день!",

"Пусть произрастает в мирной Украине",

"Какие счастливы оба. Папа даже рюкзак не успел снять",

"Спасибо Вам за Украину! Пусть растет сын здоровым и счастливым!"

К слову, жена режиссера с их сыном находилась в США. Там осенью прошлого года Демьян появился на свет. В январе уже в текущем году сын Олега Сенцова в Вашингтоне получил украинское гражданство.

вероятно, сам режиссер, сейчас в командировке, а вообще – он защищает Украину от врага, мобилизовался еще в начале полномасштабной войны. Несколько дней назад Сенцов сообщил, что сейчас проходит обучение и готовится к весенним боям, чтобы выгнать врага из нашей земли.