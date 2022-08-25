"Це доля": Олег Псюк з Kalush романтично привітав кохану з 22-річчям і показав ніжні фото
Джерело:інстаграм Kalush
Лідер гурту Kalush Олег Псюк романтично привітав дівчину Олександру з днем народження. Він показав милі фото та розповів про їхнє знайомство.
Лідер гурту Kalush та Kalush Orchestra Олег Псюк опублікував зворушливий допис про дівчину Олександру Білобров. Сьогодні, 25 серпня, їй виповнилось 22 роки.
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Лідер Kalush привітав дівчину з днем народження
Олег Псюк зворушливо привітав кохану з 22-річчям. З цієї нагоди він розповів, як пара познайомилась.
Сьогодні день народження в моєї молодички. 22 роки. Коли ми тільки познайомились і я дізнався, що вона дочка пасічника, що в неї вдома більше ніж тонна меду, я подумав, що це може бути доля. Це дійсно схоже на те, бо наше знайомство на Хрещатику було дуже випадковим і водночас романтичним,
– поділився репер.
Олег Псюк з коханою / Фото з інстаграму Kalush
"Ми вже півтора року як разом, і моє кохання, мала, до тебе тільки зростає. Тому щиро вітаю тебе, бажаю залишатись такою ж класною, гарною, організованою, розумною, турботливою та щасливою. Про останнє я подбаю так точно. Люблю тебе".
Кохана Олега Псюка Олександра / Фото з інстаграму Kalush
Олег Псюк також попросив фанів привітати його кохану в коментарях. Тож шанувальники ділились побажаннями:
- "Вітання";
- "Всього лише найкращого";
- "Будьте щасливі, ви того варті";
- "Нереально красива пара";
- "Які котики. Вітаю".
Стосунки Олега та Олександри
- Пара познайомилась в інстаграмі. Вони вперше побачилися в Буковелі, а згодом зустрілися в Києві. Вже за 2 тижні репер повіз дівчину знайомитися з батьками. Закохані живуть разом, але думками про весілля не спішать ділитися.
- Олег Псюк розповідав, які якості в Олександрі його підкорили: "Вона досить проста, але вона та, якій я можу довірити будь-що. Підтримка, що дуже важливо для чоловіка. Допомагає в усьому, навіть в робочих справах. Без шкідливих звичок. Файна дівчина".