Лідер гурту Kalush та Kalush Orchestra Олег Псюк опублікував зворушливий допис про дівчину Олександру Білобров. Сьогодні, 25 серпня, їй виповнилось 22 роки.
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Лідер Kalush привітав дівчину з днем народження
Олег Псюк зворушливо привітав кохану з 22-річчям. З цієї нагоди він розповів, як пара познайомилась.
Сьогодні день народження в моєї молодички. 22 роки. Коли ми тільки познайомились і я дізнався, що вона дочка пасічника, що в неї вдома більше ніж тонна меду, я подумав, що це може бути доля. Це дійсно схоже на те, бо наше знайомство на Хрещатику було дуже випадковим і водночас романтичним,
– поділився репер.
Олег Псюк з коханою / Фото з інстаграму Kalush
"Ми вже півтора року як разом, і моє кохання, мала, до тебе тільки зростає. Тому щиро вітаю тебе, бажаю залишатись такою ж класною, гарною, організованою, розумною, турботливою та щасливою. Про останнє я подбаю так точно. Люблю тебе".
Кохана Олега Псюка Олександра / Фото з інстаграму Kalush
Олег Псюк також попросив фанів привітати його кохану в коментарях. Тож шанувальники ділились побажаннями:
- "Вітання";
- "Всього лише найкращого";
- "Будьте щасливі, ви того варті";
- "Нереально красива пара";
- "Які котики. Вітаю".
Стосунки Олега та Олександри
- Пара познайомилась в інстаграмі. Вони вперше побачилися в Буковелі, а згодом зустрілися в Києві. Вже за 2 тижні репер повіз дівчину знайомитися з батьками. Закохані живуть разом, але думками про весілля не спішать ділитися.
- Олег Псюк розповідав, які якості в Олександрі його підкорили: "Вона досить проста, але вона та, якій я можу довірити будь-що. Підтримка, що дуже важливо для чоловіка. Допомагає в усьому, навіть в робочих справах. Без шкідливих звичок. Файна дівчина".