Лідер гурту Kalush та Kalush Orchestra Олег Псюк опублікував зворушливий допис про дівчину Олександру Білобров. Сьогодні, 25 серпня, їй виповнилось 22 роки.

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Лідер Kalush привітав дівчину з днем народження

Олег Псюк зворушливо привітав кохану з 22-річчям. З цієї нагоди він розповів, як пара познайомилась.

Сьогодні день народження в моєї молодички. 22 роки. Коли ми тільки познайомились і я дізнався, що вона дочка пасічника, що в неї вдома більше ніж тонна меду, я подумав, що це може бути доля. Це дійсно схоже на те, бо наше знайомство на Хрещатику було дуже випадковим і водночас романтичним,

– поділився репер.



Олег Псюк з коханою / Фото з інстаграму Kalush

"Ми вже півтора року як разом, і моє кохання, мала, до тебе тільки зростає. Тому щиро вітаю тебе, бажаю залишатись такою ж класною, гарною, організованою, розумною, турботливою та щасливою. Про останнє я подбаю так точно. Люблю тебе".



Кохана Олега Псюка Олександра / Фото з інстаграму Kalush

Олег Псюк також попросив фанів привітати його кохану в коментарях. Тож шанувальники ділились побажаннями:

"Вітання";

"Всього лише найкращого";

"Будьте щасливі, ви того варті";

"Нереально красива пара";

"Які котики. Вітаю".

Стосунки Олега та Олександри