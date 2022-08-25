Лидер группы Kalush и Kalush Orchestra Олег Псюк опубликовал трогательное сообщение о девушке Александре Белобров. Сегодня, 25 августа, ей исполнилось 22 года.
Читайте также Мой любимый Юра, – Катя Осадчая романтически поздравила Горбунова с 52-летием
Лидер Kalush поздравил девушку с днем рождения
Олег Псюк трогательно поздравил любимую с 22-летием. По этому случаю он рассказал, как пара познакомилась.
Сегодня день рождения у моей девушки. 22 года. Когда мы только познакомились и я узнал, что она дочь пасечника, что у нее дома больше тонны меда, я подумал, что это может быть судьба. Это действительно похоже, потому что наше знакомство на Крещатике было очень случайным и одновременно романтичным,
– поделился рэпер.
Олег Псюк с любимой / Фото из инстаграма Kalush
"Мы уже полтора года как вместе, и моя любовь, мала, к тебе только растет. Поэтому искренне поздравляю тебя, желаю оставаться такой же классной, красивой, организованной, умной, заботливой и счастливой. О последнем я позабочусь так точно. Люблю тебя".
Любимая Олега Псюка Александра / Фото из инстаграма Kalush
Олег Псюк также попросил фанатов поздравить его любимую в комментариях. Поклонники делились пожеланиями:
- "Приветствие";
- "Всего только лучшего";
- "Будьте счастливы, вы того достойны";
- "Нереально красивая пара";
- "Какие котики. Приветствую".
Отношения Олега и Александры
- Пара познакомилась в инстаграме. Они впервые увиделись в Буковеле, а затем встретились в Киеве. Уже через 2 недели рэпер повез девушку знакомиться с родителями. Влюбленные живут вместе, но мыслями о свадьбе не спешат делиться.
- Олег Псюк рассказывал, какие качества в Александре его покорили: "Она достаточно проста, но она та, которой я могу доверить во что бы то ни стало. Поддержка, что очень важно для мужчины. Помогает во всем, даже в рабочих делах. Без вредных привычек. Файна девушка".