Лидер группы Kalush и Kalush Orchestra Олег Псюк опубликовал трогательное сообщение о девушке Александре Белобров. Сегодня, 25 августа, ей исполнилось 22 года.

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Лидер Kalush поздравил девушку с днем рождения

Олег Псюк трогательно поздравил любимую с 22-летием. По этому случаю он рассказал, как пара познакомилась.

Сегодня день рождения у моей девушки. 22 года. Когда мы только познакомились и я узнал, что она дочь пасечника, что у нее дома больше тонны меда, я подумал, что это может быть судьба. Это действительно похоже, потому что наше знакомство на Крещатике было очень случайным и одновременно романтичным,

– поделился рэпер.



Олег Псюк с любимой / Фото из инстаграма Kalush

"Мы уже полтора года как вместе, и моя любовь, мала, к тебе только растет. Поэтому искренне поздравляю тебя, желаю оставаться такой же классной, красивой, организованной, умной, заботливой и счастливой. О последнем я позабочусь так точно. Люблю тебя".



Любимая Олега Псюка Александра / Фото из инстаграма Kalush

Олег Псюк также попросил фанатов поздравить его любимую в комментариях. Поклонники делились пожеланиями:

"Приветствие";

"Всего только лучшего";

"Будьте счастливы, вы того достойны";

"Нереально красивая пара";

"Какие котики. Приветствую".

Отношения Олега и Александры