Традиційно Юрій Горбунов святкував свій день народження у колі друзів з шоу-бізнесу, однак цього року замість вечірки організував збір на карети швидкої допомоги для ЗСУ. Однак Катя Осадча не забула привітати його публічно.

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Катя Осадча романтично привітала Горбунова з 52-річчям

Мій любий Юрко, сьогодні особливо щемливо вітати тебе з днем народження й одночасно з Днем Незалежності. На фото ми рік тому, щасливі і майже безтурботні. Я бажаю тобі скоріше зробити таке святкове фото на честь перемоги. Я люблю тебе,

– романтично привітала Катя Осадча.

На фото, про яке згадала телеведуча, вони позують на Майдані Незалежності 24 серпня 2021 року після грандіозного параду. На ньому Осадча через п'ять днів після своїх третіх пологів.

"Дякую тобі, моя любов", – відреагував Юрій Горбунов.

До слова, в сім'ї Горбунова та Осадчої свято за святом. Ще 19 серпня вона вітала з днем народження наймолодшого сина Данила, якому виповнився всього рік.