Гучне розлучення Емеральд: Олег Ляшко вперше прокоментував скандал зі своїм охоронцем
Джерело:Олег Ляшко
Колишній нардеп Олег Ляшко вперше відреагував на зізнання Євгенії Емеральд про домашнє насильство від Євгена Стипанюка. Нагадаємо, що її ексчоловік вже 6 років є охоронцем політика.
Ляшко назвав усі звинувачення "брехливими і замовними". Про це екснардеп написав на своїй фейсбук-сторінці.
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Ляшко прокоментував скандал щодо свого охоронця
Раніше ексвійськова Євгенія Емеральд закликала політика прокоментувати насильство з боку Євгена Стипанюка. Ляшко довго мовчав, а тепер нарешті відреагував на скандал. Він заявив, що це "брехливі і замовні звинувачення".
На фронті я добре зрозумів одне: життя занадто коротке. Тому не витрачаю свій час, щоб коментувати або спростовувати безглузді, брехливі і замовні звинувачення. Час розставить все по своїх місцях,
– написав політик.
Він додав, що немає нічого важливішого за перемогу України, а все інше – "дрібниці, які не варті уваги".
Ляшко відреагував на скандал зі своїм охоронцем / Скриншот з його фейсбук-сторінки
Як на це відреагувала Емеральд
На допис Ляшка вже відреагувала Євгенія Емеральд. Вона написала, що так і не отримала особистої політика на поведінку його охоронця.
Олег Ляшко, як завжди, у своєму репертуарі "чесного турбопатріота" і "захисника". Правда, коли я зверталася до нього, щоб він вплинув на свого охоронця Євгена Стипанюка, який погрожував мені, то відповіді не отримала,
– сказала захисниця.
Вона додала, що досі не відомо, в якому підрозділі служить Ляшко, і чи взагалі служить. За її словами, хлопці з підрозділу, в якому нібито числиться Ляшко, на "нулі" його не бачать.
За словами Емеральд, Євген Стипанюк формально служить у 63-й ОМБр ЗСУ під командуванням полковника Петра Скиби, отримуючи величезну зарплату. Але насправді ж він майже весь час проводить в Києві, де витрачає зароблені гроші на дорогі автівки та дозвілля.
Що відомо про скандальне розлучення Емеральд
- Ексвійськова нещодавно заявила, що стала жертвою домашнього насилля. Її колишній чоловік Євген Стипанюк, який є охоронцем Ляшка, погрожував їй вбивством та ображав. Крім того, він вживав алкоголь.
- Колишня дружина Стипанюка теж пережила домашнє насильство. Згодом Емеральд поділилася історіями інших жінок. Виявляється, Євген зґвалтував одну дівчину в лісі, а іншу – вдома, куди запросив на побачення.
- Колишній чоловік Емеральд не прокоментував свої дії. Він лише відповів, що є солдатом, а тому зараз думає про перемогу.