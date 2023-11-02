Громкий развод Эмеральд: Олег Ляшко впервые прокомментировал скандал со своим охранником

Бывший нардеп Олег Ляшко впервые отреагировал на признание Евгении Эмеральда о домашнем насилии от Евгения Стипанюка. Напомним, что ее экс-муж уже 6 лет является охранником политика.

Ляшко назвал все обвинения "лживыми и заказными". Об этом экснардеп написал на своей фейсбук-странице.

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Ляшко прокомментировал скандал со своим охранником

Ранее эксвоенная Евгения Эмеральд призвала политика прокомментировать насилие со стороны Евгения Стипанюка. Ляшко долго молчал, а теперь наконец-то отреагировал на скандал. Он заявил, что это "лживые и заказные обвинения".

На фронте я хорошо понял одно: жизнь слишком коротка. Поэтому не трачу свое время, чтобы комментировать или опровергать бессмысленные, лживые и заказные обвинения. Время расставит все по своим местам,

– написал политик.

Он добавил, что нет ничего важнее победы Украины, а все остальное – "мелочи, которые не достойны внимания".



Ляшко отреагировал на скандал со своим телохранителем / Скриншот с его фейсбук-страницы

Как на это отреагировала Эмеральд

Пост Ляшка уже отреагировала Евгения Эмеральд. Она написала, что так и не получила личную политику на поведение его телохранителя.

Олег Ляшко, как обычно, в своем репертуаре "честного турбопатриота" и "защитника". Правда, когда я обращалась к нему, чтобы он повлиял на своего охранника Евгения Стипанюка, который угрожал мне, то ответа не получила,

– сказала защитница.

Она добавила, что до сих пор не известно, в каком подразделении служит Ляшко, и вообще ли служит. По ее словам, ребята из подразделения, в котором якобы числится Ляшко, на "нуле" его не видят.

По словам Эмеральда, Евгений Стипанюк формально служит в 63-м ОМБр ВСУ под командованием полковника Петра Скибы, получая огромную зарплату. Но на самом деле он почти все время проводит в Киеве, где тратит заработанные деньги на дорогие автомобили и досуг.

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