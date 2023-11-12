Батьки назвали малюка Орестом і йому вже 2 місяці. Тож днями артист, який одружився під час великої війни, розповів зворушливу історію про те, як приїхав до дружини у пологовий просто з передової.

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Олег Іваниця четвертий раз став батьком

Військовий розповів, що йому дали відпустку, коли дізналися, що дружина скоро народжуватиме. Так, чоловік близько дев'яти годин їхав до неї в лікарню. Втім на пологи не встиг. За словами Олега, він приїхав через 10 хвилин після того, як малюк народився.

Ми на Сході, Лана пише, що вже поїхала до пологового. Командування пішло на зустріч, мені дали відпустку. Я приїжджаю, заходжу і бачу вже дитинча лежить на животі в Лани,

– розповів чоловік.

Інтерв'ю з Олегом Іваницею: дивіться відео онлайн

Діти Олега Іваниці: що відомо

Актор двічі одружений. Від першого шлюбу, який тривав 17 років, він має двох дітей – доньку Ольгу та сина Остапа.

Цікаво, що причинами розлучення з ексдружиною військовий назвав постійні сварки та відсутність ефективного спілкування.

У 2022 році ексучасник "Дизель Шоу" вдруге одружився. Його обраницю звуть Ланою. У жінки також є донька Анна від попереднього шлюбу. Тож Іваниця бере активну участь у її вихованні, а Орест став першою спільною дитиною Олега та Лани.

"У мене є троє дітей, які кровні, і донька Лани – Анітка – теж моя дитинка. Сумарно четверо. Оресту зараз два місяці", – поділився артист.